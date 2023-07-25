×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Kelebek’ hırsızları

Güncelleme Tarihi:

#Biyokaçakçılık Girişimi#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Kelebek Hırsızlığı
‘Kelebek’ hırsızları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

Türkiye’de 2007-2022 yılları arasında toplam 87 biyokaçakçılık girişimi yaşandı. Kaçakçıların yurtdışına en fazla çıkarmak istedikleri ise kelebekler oldu...

Haberin Devamı

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında kurduğu ‘Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi’ verilerine göre; Türkiye’de 2007-2022 yılları arasında toplam 87 biyokaçakçılık olayı yaşandı. Bu vakalarda ağırlıklı olarak orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kuşlar, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender gibi canlılar yurtdışına kaçırılmak istendi.

Örneğin Edirne’de Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan vatandaşı şüpheliler, 2007-2022 yılları arasında 5 biyokaçakçılık olayında bitki, kelebek ve diğer böcekler, trüf mantarını ülke dışına çıkarmak isterken yakalandı. Antalya’da ise aynı dönemde İsveç, Belçika, Romanya, Almanya, İngiltere, Macaristan, Rusya, Çek Cumhuriyeti vatandaşı şüpheliler 9 biyokaçakçılık olayında ülke dışına kelebek ve diğer böcekler, kaplumbağa, salep, bitki, ekstrakt, salyangoz  kaçırmak istedi. 

Haberin Devamı

‘Kelebek’ hırsızları
DKMP Genel Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliğin istismar edilmesi ve zarar görmesinin önlenmesi amacıyla biyokaçakçılara göz açtırmıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biyokaçakçılık Girişimi#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Kelebek Hırsızlığı