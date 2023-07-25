‘Kelebek’ hırsızları

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TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında kurduğu ‘Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi’ verilerine göre; Türkiye’de 2007-2022 yılları arasında toplam 87 biyokaçakçılık olayı yaşandı. Bu vakalarda ağırlıklı olarak orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kuşlar, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender gibi canlılar yurtdışına kaçırılmak istendi.

Örneğin Edirne’de Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan vatandaşı şüpheliler, 2007-2022 yılları arasında 5 biyokaçakçılık olayında bitki, kelebek ve diğer böcekler, trüf mantarını ülke dışına çıkarmak isterken yakalandı. Antalya’da ise aynı dönemde İsveç, Belçika, Romanya, Almanya, İngiltere, Macaristan, Rusya, Çek Cumhuriyeti vatandaşı şüpheliler 9 biyokaçakçılık olayında ülke dışına kelebek ve diğer böcekler, kaplumbağa, salep, bitki, ekstrakt, salyangoz kaçırmak istedi.

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DKMP Genel Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliğin istismar edilmesi ve zarar görmesinin önlenmesi amacıyla biyokaçakçılara göz açtırmıyor.