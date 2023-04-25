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Kelebek göçü başladı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kelebek#Göç
Kelebek göçü başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

ÇOĞUNLUĞU diken kelebeklerden oluşan kelebekler, Diyarbakır’ın güneyinden kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

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Yağışlı ve sert havalarda bile göç edebilen, rotaları boyunca yumurtlamayı sürdüren kelebekler, rüzgârın da etkisiyle saatte 40 kilometre hızla uçabiliyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 4 bin kilometreye kadar göç edebildiği bilinen kelebeklerin, kentin kuzey kesimlerinde görülebildiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, "Kelebeklerin ömrü 1 gün değil, 3 gün ile 13 ay arasında değişebilmektedir. Kelebeklerin göç yolları, tam tespit edilmiş değil” dedi.         

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#Diyarbakır#Kelebek#Göç

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