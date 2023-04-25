Kelebek göçü başladı

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Yağışlı ve sert havalarda bile göç edebilen, rotaları boyunca yumurtlamayı sürdüren kelebekler, rüzgârın da etkisiyle saatte 40 kilometre hızla uçabiliyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 4 bin kilometreye kadar göç edebildiği bilinen kelebeklerin, kentin kuzey kesimlerinde görülebildiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, "Kelebeklerin ömrü 1 gün değil, 3 gün ile 13 ay arasında değişebilmektedir. Kelebeklerin göç yolları, tam tespit edilmiş değil” dedi.