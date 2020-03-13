Kehribar nedir? Kehribar tesbih nasıl anlaşılır?

Rusya ve Polonya'dan çıkarılan kehribar, yüzyıllar çapında kadınların süs eşyaları için en gözde eşya olmayı başarmıştır. Renk ve parlaklık bakımından taşı hiçbir saydam taşla kıyaslamak mümkün olmayacaktır.

Kehribar Nedir?

Kehribar dendiği zaman iki çeşit kehribar bulunur. Birincisi damla kehribar olup ikincisi ise sıkma kehribar şeklindedir. Kehribarın temel maddesi reçinedir. Dünya çapında adları; damla kehribar amber, sıkma kehribar ise bakalite amber şeklindedir. Bir başka söylenen adlar dilden dile halk içerisinde kullanılan isimlerdir.

Örnek olarak en fazla kullanılan tabirler; Osmanlı sıkma kehribar, ateş kehribar, zar kehribar gibi adlardır. Damla kehribar oluşumu; minimum 25 ile 50 milyon yıl önce ardıç, kayın ve çam gibi iri gövdesi bulunan ağaçların yara almasıyla veya kırılmasıyla kendisini iyileştirmek adına salgılamış olduğu sıvının yani reçinenin toprağa karışmasıyla üstünden 30 milyon yıl geçmesinden hemen sonra fosil olması şeklinde ifade edilebilir.

Bu fosil taşlar, topraktan, bataklıktan ve denizden çıkmaktadır. Topraktan kazı yapılırken çıkan kehribar taşları, sondaj vurulup, su basılarak da çıkarılır. Bu taşlar ülkemiz çapında ülkemizden fosil şeklinde çıkmadığı söylenebilir. Kehribarın üstüne yapışmış olan böcek ve sinekler bakımından hapsedilip bu kehribar taşlarının içinde canlının taşlaşmasına neden olur.

Sinek fosilleri damla kehribarının oluşmasına sebep olur. Fosilli kehribar şeklinde isimlendirilen bu tip oluşumlar, normal olanlara göre daha fazla değer katar. Bunun dışında kehribarın toprağa dökülmesi neticesinde toprak ve bitki karışımıyla yaprak fosilli, toprak fosilli kehribar taşları oluşabilir.

Kehribar Nasıl Anlaşılır?

Gerçek kehribarı anlamak adına ilk alternatif, üretim merkezlerine gitmektir. Kehribar taşını satın alınan yerin üretim merkezine gidilmesi gerekir. Bunun yanı sıra hali hazırda pek çok alan ve yerde sertifikalı şekilde satılan ürünler bulunur. Bu ürünler istenildiği gibi satın alınabilir. Sertifikalı ürünler, başka ürünlere nazaran biraz daha pahalı olabilir.

Sahte kehribarı gerçek kehribardan ayırmak konusunda en etkili yollardan birisi tuzlu su testidir. Bu testin yapılması için orta boy bardağın içi su ile doldurulduktan sonra, yedi çay kaşığı tuzu içerisine atılır ve tuz tamamen eriyinceye kadar karıştırmak gerekir. Kehribar taşı bu şekilde anlaşılacaktır. Eğer taşlar gerçekse su içerisinde yüzer. Kehribar taklidi olan taşların büyük çoğunluğu bardağın dibinde olacaktır.

Kehribar Tesbih Nasıl Anlaşılır?

Tespihlerin, takıların ve süs eşyaların içerisinde severek, beğenilerek kullanılan kehribar taşları geçmiş zamandan günümüze kadar ilgileri halen üzerinde toplamayı başaran bir taştır. Bilhassa da tespih seven kişilerin en fazla tercih ettiği modeller, kehribar taşlarından yapılmış tespih modelleridir. Tarihten bugüne kehribar taşlarının severek kullanılmasının asıl nedeni, güzelliğinin yanı sıra bireye sağladığı iyileştirme ve şifa özelliklerine sahip olmasıdır.

Özellikle hediyelik şeklinde kullanılan tespihlerin gerçekten kehribar tespih olup olmadığı kokusundan anlayabilmek mümkündür. İğne, metal toka gibi ya da benzeri metal parçası ısıtılarak tespihin ufak bir noktasına değdirildiği zaman ortaya reçine kokusu çıkıyor ise, o tespih gerçekten kehribar taşıdır.

Kehribar taşı olan tespihin pek çok değişik renginin bulunmamasının dışında aynı zamanda da madde yapısı konusunda pek çok farklı türü bulunur. Kehribar tespihin gerçek olup olmadığını anlamak için bu yönteme başvurmak oldukça önemli bir konudur. Bu şekilde kehribar taşının gerçek olup olmadığı anlaşılacaktır.