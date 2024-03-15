KEDVET Başkanı Tarkan Özçetin: Eros’la insanlık öldü

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Kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlan’a verilen cezaya tepki gösteren Kedici Veteriner Hekimleri (KEDVET) Derneği Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, şu değerlendirmeleri yaptı: “Birçok katil ilk cinayetini cezasız olduğu için hayvanlar üzerinde işliyor. Sonra sıralamada çocuk ve kadınlar geliyor. Bugün kedi-köpek öldüren, onlara işkence eden yarın asla bununla yetinmeyecek.

‘DEĞMEZ’ DENDİ

Bir kedi için değer mi sorusuna hiç düşünmeden ‘evet’ demek için sadece insan olmak yeterli. Ama yüce Türk adaleti yine ‘değmez’ dedi. Katil serbest, ölen sadece bir kedi olmadı, insanlık da öldü. Başımız sağ olsun.”