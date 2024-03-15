×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

KEDVET Başkanı Tarkan Özçetin: Eros’la insanlık öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kedi Eros#KEDVET#Kedi
KEDVET Başkanı Tarkan Özçetin: Eros’la insanlık öldü
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:00

KEDVET Derneği Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlan’a verilen cezaya tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlan’a verilen cezaya tepki gösteren Kedici Veteriner Hekimleri (KEDVET) Derneği Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, şu değerlendirmeleri yaptı: “Birçok katil ilk cinayetini cezasız olduğu için hayvanlar üzerinde işliyor. Sonra sıralamada çocuk ve kadınlar geliyor. Bugün kedi-köpek öldüren, onlara işkence eden yarın asla bununla yetinmeyecek.

‘DEĞMEZ’ DENDİ

Bir kedi için değer mi sorusuna hiç düşünmeden ‘evet’ demek için sadece insan olmak yeterli. Ama yüce Türk adaleti yine ‘değmez’ dedi. Katil serbest, ölen sadece bir kedi olmadı, insanlık da öldü. Başımız sağ olsun.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi Eros#KEDVET#Kedi

BAKMADAN GEÇME!