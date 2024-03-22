Kedi masaya çıktı, başkan adayının anlattığı proje dikkat çekti

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31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı gün kala başkan adaylarının çalışmaları hız kazandı. Vatandaşla çeşitli toplantılarda bir araya gelen başkan adayları, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler veriyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı Bekir Kıvrım da ilçede mahalle toplantıları düzenleyerek vatandaşla bir araya geliyor.

Önceki gün bir mahallede gerçekleştirilen toplantıda projelerini anlatan Kıvrım, ilçedeki eksikliklerle ilgili tespitlerde bulundu. Kıvrım, ilçedeki 10 ören yeriyle ilgili hayata geçireceği projeyi anlattığı sırada bir kedi önce sandalyeye, ardından Kıvrım'ın konuştuğu masaya çıktı. Bir süre kediyle ilgilenen Kıvrım, hayvanlar için de projeleri olduğunu söyledi. Özellikle evcil hayvanlarla duygusal bağ kurulduğunu, ilçede bir hayvan mezarlığı olmadığını belirten Kıvrım, bir yandan kediyi severken hayvan mezarlığıyla ilgili projesini şöyle anlattı:

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“Buraya bir hayvan mezarlığı kazandırmayı düşünüyoruz. İnsanlar hayvanlarla duygusal bir bağ kuruyor. Hayvanlar ölünce de insanlar gömecek yer bulamıyor, bahçelerine gömüyor. Büyük bir sorun bu. İnşallah bu sorunu da ortadan kaldıracağız."