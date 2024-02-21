Kedi katili yeniden yargılanacak

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İSTANBUL Başakşehir’de İbrahim Keloğlan’ın da yaşadığı apartmanın sakinleri kendilerine sığınan iki yavru kediye Eros ve Ares isimlerini vermişti. İki kedi de apartmandakilerin adeta maskotuydu. İbrahim Keloğlan 1 Ocak 2024 günü Eros’u asansörde görünce tekmelemeye başladı. İşkence 6 dakika boyunca sürdü ve Eros orada öldü. Apartman sakinleri Eros’u kanlar içerisinde bulunca büyük bir şok yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde, komşularının uyguladığı işkenceyi görerek şikâyetçi oldular. İbrahim Keloğlan bir AVM’de yakalanarak ters kelepçeyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Hakkında dava açıldı.

Keloğlan savunmasında, kendisinin de kedi beslediğini ancak o gün çok moralinin bozuk olduğunu, olayı neden gerçekleştirdiğini bilmediğini ve pişman olduğunu söyledi. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Keloğlan’a 1 yıl 6 ay ceza verdi ancak iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 3 aya düşürdü. Hükmün açıklanması da geri bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara hemen itiraz etti.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İbrahim Keloğlan’a iyi hal indirimli ceza verilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyadan 250 binden fazla paylaşım yapıldı. Komşuları da İbrahim Keloğlan’ın oturduğu apartmanın önüne giderek, “Sitemizde kedi katili istemiyoruz” diye bağırıp tencere tava çaldı. Keloğlan’a verilen ceza ve iyi hal indirimini kabul etmeyen birçok hayvansever imza kampanyası başlattı. Change.org sitesinde, “Bu kararı yok hükmünde sayıyor ve bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz” notuyla başlatılan kampanyaya ilk günden 100 bin imza atıldı.

‘CEZASINI BEN VERECEĞİM’

İbrahim Keloğlan’ın babası Muhsin Keloğlan sosyal medyadan videolu bir mesaj paylaşarak, “Oğlum maalesef böyle bir şey yapmış. Yanlış yapmış tasvip etmiyoruz. Nasıl yapmış o da bilmiyor, hiç öyle bir çocuk değil ama yapmış artık. O gelse onun cezasını ben de vereceğim ama en son onu cezaevinde gördüm” diye konuştu.

‘ÜST SINIRDAN CEZA ALMALI’

- İBRAHİM Keloğlan’dan şikâyetçi olan avukat Merve Poyraz Özcan da, “Sanığın Eros’u öldürme kastı göz önünde bulundurulduğunda üst sınırdan cezalandırılması gerekmektedir. Tüm hayvanseverleri yeniden yapılacak olan yargılamada duruşma salonunda görmek istiyoruz. Kamuoyu katılımı önem arz etmektedir” dedi.

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‘PİŞMANLIĞI’ İYİ HAL SAYILMIŞ

- KÜÇÜKÇEKMECE 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İbrahim Keloğlan’a verdiği cezanın gerekçesini 4 sayfalık kararla açıkladı. İbrahim Keloğlan’a uygulanan iyi hal indiriminin gerekçesi ise duruşmalardaki tutumu, sabıkasız geçmişi ve yaptıklarından pişman olmasıydı. Ancak gerekçeli kararın açıklanmasından hemen sonra, Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden jet hızıyla müdahale geldi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını ele alan mahkeme, İbrahim Keloğlan hakkındaki kararı ortadan kaldırarak yeniden yargılanmasının yolunu açtı. Dosya yeniden yargılanma için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kedi katili İbrahim Keloğlan’la ilgili yeniden yargılama kararında, “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandırır. Bu tip eylemleri cesaretlendirebilir. Adalet mekanizmalarına olan güveni zedeleyebilir” dedi.