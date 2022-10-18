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Kedi kafesinden esrar çıktı

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#Kafes#Kedi#Adana
Kedi kafesinden esrar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 10:34

Adana'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kedi kafesinin içinde 480,37 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak, kontrol yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde de narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yapıldı. 'Oscar', bagaj kısmındaki kedi kafesine tepki verdi. Detaylı arama yapan ekipler, kafesin içinde 480,37 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan yolcu S.Ç., emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Kafes#Kedi#Adana

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