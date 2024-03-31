Kedi Faruk’tan iyi haber geldi! Veterineri açıkladı: Hayati  tehlikeyi atlattı

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İstanbul Levent’teki Terakki Vakfı Okulları’nda, iddiaya göre kedi Faruk, geçtiğimiz hafta cumartesi üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarından muafiyet için düzenlenen uluslararası IELTS sınavı sırasında geçici gözetmen F.A’nın müdahalesiyle pencereden düşmüştü. Kedi Faruk’un düşüşünü gören okulun teknik personeli onu Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait kliniğe götürmüştü. Kritik 72 saati burada atlatan Faruk, daha sonra özel bir klinikte yoğun tedavi altına alınmıştı. Kedi Faruk buradaki tedavisinin ilk günlerini yaşam mücadelesini sürdürerek geçirdi. Kan değerleri olması gerekenin çok üstündeydi. 3-5 aralığında olması gereken değerler 76 olarak ölçülmüştü. Bu da hayati tehlikenin sürdüğü anlamına geliyordu. Ayrıca kalçasındaki kırıklarından dolayı ameliyat olma ihtimali vardı. İlk güzel haber, veteriner hekim Batuhan Nathur’un ameliyata gerek kalmadığını açıklamasıyla gelmişti.

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Veteriner hekim Batuhan Nathur, kedi Faruk’un son sağlık durumunu Hürriyet’e anlattı:

2 HAFTA DAHA KAFESTE KALACAK

“Faruk’un kan değerlerini belirli aralıklarla takip ediyoruz. Bu periyoda göre pazartesi günü tekrar bakacağız. Ancak güzel gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Faruk iyi durumda, toparladı. Kan değerlerini gördüğümüzde daha kesin konuşacağız ancak hayati tehlikeyi atlattı. İlk günlerde serumla ve şırıngayla besliyorduk. Kendi isteğiyle mama yemiyordu, iştahsızdı. İlk kez kendi başına kuru mama yemesi önemli bir gelişme, artık biz beslemiyoruz. Ameliyata gerek olmadığına ve kemiklerinin tam kaynaması için 2 haftalık kafes istirahatine ihtiyacı olduğu yönündeki kararımız sabit. Akciğerlerinde solunum problemlerine yol açan olumsuzluklar da düzeldi. Karaciğerinin durumu da pazartesi tahlillerle belli olacak.”

GÖZETMENİN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kedi Faruk’un sınıfın penceresinden düşmesinde şüpheli olarak gözaltına alınan gözetmen F.A’.nın olayın ardından sınava devam etmek için öğrencileri uyarması, kasıtlı olarak kediyi attığı yönündeki şüpheleri ve tepkileri artırmıştı. IDP Türkiye ise gözetmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı.