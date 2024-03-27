Kedi Faruk düştü mü atıldı mı

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İSTANBUL Levent’te geçen hafta cumartesi günü Terakki Vakfı Okulları’nda lise öğrencileri için her yıl uygulanan ve üniversitelerin hazırlık sınıflarından muafiyeti sağlayan IELTS sınavı düzenlendi. İkinci katta bulunan sınıfa pencereden girmeye alışık olan kedi Faruk, her zamanki gibi yine aynı pencereden girip kapıdan çıkmak istedi. Ancak ilgili kurumdan sınav için gönderilen gözetmen F.A., iddiaya göre, kediyi geldiği pencereden dışarı çıkarmak istedi ve ikinci kattan düşmesine neden oldu. Öğrencilerin asıl tepkisini çeken ise gözetmen F.A.’nın hiçbir şey olmamış gibi sınava devam etmek istemesi oldu. Kedi Faruk’a anında müdahale edildiğini söyleyen lise müdürü Fırat Güllü olayı şöyle anlattı:

‘RUTİNLERİNE ALIŞIK DEĞİLDİ’

“Okulumuzda bakımlarını düzenli yaptığımız kedilerimiz var. Okul içindeki ihtiyaçları karşılanıyor, bazıları sınıflarımıza da girip çıkıyor. Olayın yaşandığı yer olan ikinci kattaki sınıfımızda da kedi Faruk her zaman yaptığı gibi camdan içeri girmiş. Rutinlerine alıştığımız için onun pencereden girip kapıyı açtığımız takdirde dışarı çıkmasına biz alışkınız. Kedi Faruk içeri girip çocukların dikkati dağılınca gözetmen de sınav güvenliği bozuluyor diye düşünüp kapı yerine geldiği yerden, pencereden çıkarmaya çalışmış. Önce kediyi kucağına almış ama Faruk çırpınınca, geldiği yerden çıkması için kontrolsüz şekilde pencerenin dışına koymuş. Faruk da panikle aşağı düşmüş. Kedi Faruk teknik ekibimizin olduğu alana düşünce arkadaşlarımız hemen fark ediyor. Öğrenciler de dışarıda bir canlı bu durumdayken görevlinin hiçbir şey yapıyor olmamasına kızıyor.

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HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Gözetmeni okulumuza gönderen firmaya bu durumu onaylamadığımızı, bu kişinin okulumuzda bir daha asla bulunmasını istemediğimizi ilettik. Hukuk birimimiz hukuki süreci başlatacak.

IELTS, uluslararası geçerliliği olduğu için güvenliği de üst düzey olan bir sınav. Böyle sınavlarda yetkilendirilmiş firmalardan görevliler, gözetmenler sınav sürecine dahil olur. Bu gözetmenler sınav güvenliğini sağlamak için eğitimlerden geçerler.”

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İLİŞİĞİ KESİLDİ

Sınav gözetmenini görevlendiren IDP Türkiye de gözetmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. IDP Türkiye’den yapılan açıklamada “Olayda yaralanan kedinin tüm masraflarının kurumumuz tarafından karşılanması için gerekli bağlantıları kuruyoruz” denildi.

‘ARAMIZA DÖNECEĞİNİ UMUYORUM’

- Kediyi olaydan hemen sonra Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı veterinerlik birimine götürdüklerini söyleyen Fırat Güllü, “İlk müdahalesinin ardından da iki gün sonra özel bir kliniğe yatırdık. Ayaklarında iki kırık ve iç kanaması vardı. Kritik bir süreçten geçtik, ilk 72 saat çok önemliydi. Hayati durumuyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da şimdi daha iyi haberler alıyoruz. Ben aramıza döneceğini umuyorum” dedi.