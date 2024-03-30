Kedi Eros’un katilinin cezasına itiraz

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İSTANBUL Başakşehir’deki evinin asansöründe sıkıştırdığı ‘Eros’ isimli kediyi 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırılmasına ilişkin mahkeme kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cezanın az olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Savcılık tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanığın kedinin kaçmasını engelleyecek şekilde, koridor kapılarını kapattığı kediyi tekmelemekten ısrarla vazgeçmediği ve sürekli olarak öldürmeye yönelik eylemine devam ettiği anlatıldı.

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İbrahim Keloğlan , asansörde kedi Eros ’u sıkıştırmış, tekme atmaya başlamıştı. Kapısı açılan asansörden kaçan Eros’u sıkıştıran Keloğlan, 6 dakika boyunca işkence ederek Eros’un ölümüne sebep olmuştu.

‘İNDİRİM YASAYA AYKIRI’

Savcılık dilekçesinde, “canavarca hisle”, “hunharca eziyet çektirerek”, “yoğun kast altında işlenen” eyleme yönelik üst hadden ceza verilmemesi durumunda hangi daha vahim eylem ve hadiseye bu miktar ceza verileceğinin de anlaşılamadığına dikkat çekti. Dilekçede mahkemenin kararında, kastın yoğunluğu, canavarca his, eziyet çektirerek evcil hayvanın öldürülmesinin kamusal ve toplumsal vicdanları yaralamasına karşın maddenin öngördüğü ölçülere göre temel cezanın belirlenmediği belirtildi. Cezanın belirlenmesinde yanılgıya düşüldüğü ifade edilen dilekçede sanığa indirim yapıldığı ancak sanığın duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacağı anlatıldı. Dilekçede, sanığın canavarca hisle ve eziyet çektirerek eylemini gerçekleştirmesi ve güttüğü amaç dikkate alındığında takdiri indirim yapılmasının usul ve yasalara aykırı olduğu belirtildi.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılık dilekçenin sonunda mahkeme tarafından üst hadden ceza verilmemesi, sanık hakkında TCK 62’nci (takdiri indirim) maddesinin uygulanması, mahkûmiyet hükmüyle birlikte sanığın tutuklanmaması sebepleriyle, usul ve esas yönünden kararın kanuna aykırı olduğunu, bu nedenle hükmün bozularak sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.