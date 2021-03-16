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Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Kazdağları'nda kıştan kalma, ilkbahar renkleri

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Kazdağları'nda kıştan kalma, ilkbahar renkleri

BALIKESİR'in Edremit körfezinin kuzeyinde yer alan Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kazdağlarında kıştan kalma, ilkbahar renkleri
İlkbahar mevsimine sayılı günler kala, karla kaplı Kazdağları, doğaseverler tarafından fotoğraflandı.
Kazdağlarında kıştan kalma, ilkbahar renkleri
Türkiye’nin gözde turistik alanları arasında yer alan Kazdağları, ilkbahar yaklaşırken görenleri büyülemeye devam ediyor. Kazdağları’nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, karla kaplı Kazdağları'nı fotoğrafladı. Kazdağları'nı fotoğraf sanatıyla uğraşanlar için 'bulunmaz bir nimet' olarak değerlendiren Şıvka, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şıvka, "Kazdağlarımız her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle Kazdağları, bizlere görsel bir şölen sunuyor. İlkbaharın bu ilk günlerinde, kış sezonunun son demlerini yaşadık ve bunları da fotoğraflarımıza yansıttık. Kazdağları’nda her bir yanında ayrı bir güzellik mevcut" dedi.
Kazdağlarında kıştan kalma, ilkbahar renkleri

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