Kazdağları eteklerine yangın istasyonları kuruldu

Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren ve 1999 senesinden beri Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu'na (INSARAG) üye olan 1994 senesinde kurulan tamamı gönüllülerden oluşan arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım grubu GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve Yardım Grubu'nun 100'üncü tatbikatı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları eteklerinde gerçekleştirildi. Tatbikata katılanlar Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri eğitimini tamamlayarak, ‘Orman Gönüllüsü’ sertifikası almaya hak kazandı. Orman yangınlarına karşı daha hızlı, daha güçlü mücadele etmek amacıyla Kuzey Ege’de kurulan iki yangın istasyonunun açılışı da gerçekleştirildi. Yangın söndürme istasyonlarında bulunan, arazöz, su pompaları, jeneratör, yangına dayanıklı koruyucu kıyafet ve diğer malzemeler, el aletleri, motorlu testereler gibi ekipmanlarla pratik eğitimler ve tatbikatlar yapıldı.







Yangın İstasyonlarının açılış konuşmasını yapan GEA Arama Kurtarma Grup Koordinatörü Umut Dinçşahin, “Doğa ve insan bir bütündür. Doğaya ve insana inanan herkesin yapabileceği bir şeyler var” dedi.



Olası bir orman yangınında gönüllüler ve köy halkının kullanabileceği, yangınla mücadelede fayda sağlaması hedeflenen orman yangın istasyonları'nın, Akdeniz ve Ege bölgelerinde kurulumunun devam edeceği belirtildi.



GEA, 1994 senesinde kurulan tamamı gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım grubu olarak faaliyet gösteriyor.

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