Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Dutluca Sokak üzerinde meydana geldi. Basel L. (27) idaresindeki 16 MB 841 plakalı motosiklet tek yön olan sokağa ters yönden girdi. Karşı yönden gelen Onur A. (24) idaresindeki 16 ACS 836 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkadaşı Hasan C. (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, yaralı 2 kişi ile otomobil sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 TL ceza uyguladı.