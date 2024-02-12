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Kazaya davetiye çıkardı, kendisini uyaran kadın motorcuyu tehdit etti! 'Kemiklerini kırar eline veririm'

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#İstanbul#Fatih#Motorcu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 10:08

Fatih’te bir kadın motorcu, sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı.

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Fatih Edirnekapı’da önceki gün gerçekleşen olayda, bir motorcu trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Adam ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı.

Kazaya davetiye çıkardı, kendisini uyaran kadın motorcuyu tehdit etti Kemiklerini kırar eline veririm

Kavgada adamın, “ben aynayı kullanıyorum” demesi üzerine kadın “neden sağa kırıyorsun o zaman?” diye sordu. Bunun üzerine sinirlenen adam, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm” dedi. Kadının “sağa kırdın, zor kaçtım senden” dediği adam, kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kazaya davetiye çıkardı, kendisini uyaran kadın motorcuyu tehdit etti Kemiklerini kırar eline veririm

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#İstanbul#Fatih#Motorcu

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