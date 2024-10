Kazan’da Türkiye’li BRICS zirvesi... Erdoğan Tataristan’daki zirveye katıldı

Haberin Devamı

Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan’da bu yıl düzenlenen 16’ncı BRICS liderler zirvesinde Türkiye’ye göz kırpan Rusya, “NATO askeri ittifak üyesi ülkeler de BRICS’e katılabilir. Örneğin bu Türkiye olabilir. Bizim açımızdan bir sakınca yok” açıklamasını yaptı. Zirvenin genel oturumunda BRICS örgütü genişlemesinin birinci gündem maddelerinden biri olduğunu açıklayan Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “BRICS liderleri, Batı askeri ittifakı NATO üyesi ülkelerin BRICS’e katılmasına herhangi çekinceleri bulunmuyor. Örgütün bununla ilgili bir önyargısı olmadığı gibi tüzüğümüz açısından da engel bulunmuyor. Dolayısıyla NATO üyesi olan ve aynı zamanda BRICS’e üyelik başvurusu yapmış Türkiye süreci işletebilir” dedi.

PUTİN’İN TEKLİFİ

Yeni üyelerin kabulüyle ilgili Rusya lideri Putin de oturumda konuşma yaparak, “Bu yılki BRICS zirvesine sadece üye ülkeler değil, bir dizi aday ülke lideri de katılıyor. Güney yarımküre, Latin Amerika ve Doğu ülkelerinin arzularını göz ardı edemeyiz. Şimdiki zirvede yeni üye kabulü olmasa bile zirvenin nihai bildirisine 13 aday ülke isimlerinin girilmesini teklif ediyorum. Ayrıca belirli bir süre adayları sınamak için BRICS ortağı ülke kavramının çalıştırılması gerek. Böylece başvuruda bulunan ülkeleri dışlamamış oluruz” ifadelerini kullandı. Kazan’daki zirvenin küresel konuları kapsayan siyasi ve ekonomik içerikli geçtiğini de sözlerine ekleyen Rusya lideri, “Günümüzde son derece karmaşık ve tehlikeli bir dünyada yaşadığımız için BRICS örgütüne istikrarı sağlamak gibi önemli görev düşüyor. Bundan dolayı Kazan’daki zirve dünya problemlerinin siyasi ve ekonomik açıdan ele alındığı zirve olduğunu söyleyebilirim. Çalışmalarımız ileride de bu yönde derinleşecek” dedi.

ÇİN’DEN UKRAYNA ÇAĞRISI

Zirvenin önemli konuklarından Çin lideri Şi Cinping ise Ukrayna krizine değinerek, Çin ve Brezilya tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Ukrayna barış inisiyatifini sürdüreceklerini dile getirdi. Ukrayna ihtilafında Çin’in Brezilya ile birlikte birinci hedef olarak Ukrayna krizinin yayılmamasını hedeflediklerini vurgulayan Şi, “Tüm aktörler Ukrayna krizinin çok daha büyük bir savaşa dönüşmesini önlemek için çalışması lazım. Çin Halk Cumhuriyeti küresel güneyle birlikte hareket ederek BM Genel Kurulunda Ukrayna ile ilgili Barış Dostları Grubu’nu kurduk. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalar bu savaşı sonlandırmak ve yayılmasını önlemek olacak” dedi. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan BRICS+ üyeleri toplu aile fotoğrafı çektirdi. Öte yandan BRICS+ oturumunda konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programını erken bitirme kararı aldı. Erdoğan bugün Türkiye’ye dönecek.

RUTTE: TÜRKİYE’NİN EGEMENLİK HAKKI

Türkiye’nin BRICS’e yönelik ilgisi daha şimdiden stratejik yönelim tartışmalarına neden olmaya başlasa da gerek NATO’dan gerekse AB’den gelen kurumsal açıklamalar oldukça dengeli. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Türkiye’nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkı” dedi. Türkiye’nin NATO’nun en donanımlı askeri güçlerinden birine sahip olan çok önemli bir müttefik olduğunun altını çizen Rutte, “Türkiye’nin uzun yıllardır İttifak’ın ayrılmaz bir parçası olmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki İttifak içinde bir demokrasi olarak, 32 ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır” diye konuştu. AB kanadı ise şu aşamada BRICS yakınlaşmasından çok Rusya’yla ilişkilere odaklanmış durumda. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, BRICS ülkeleriyle kendilerinin de ilişkisi olduğunu söyledi ve her liderin istediği yere seyahat etmekte özgür olduğunu belirtti. Stano, bununla birlikte her aday ülkeden AB değerlerine destek, yükümlülüklere saygı ve dış politika kararlarına uyum beklediklerini hatırlattı.

PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ: ERDOĞAN’DAN TERÖRE LANET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi. Görüşme öncesinde açıklama yapan Erdoğan, özetle şöyle konuştu: “Taziye mesajınız için teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bekasını, huzurunu, ‘Tam Bağımsız Türkiye’ idealimizin timsali savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Milletimiz bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, terör örgütü, şer odağı emellerine ulaşamayacak. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Siz değerli dostumu Türkiye’de görmek istiyorum. ” Erdoğan, Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirterek, Türkiye’nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti.

İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR

Rus lider Putin de “Ankara’daki terör saldırısını kınıyorum” diye başladığı konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya olarak Türkiye’nin üyelik girişimini destekliyoruz. Sizlerin liderliğindeki Türkiye, bulunduğu coğrafya olarak Avrupa ile Asya’yı bağlayan köprü olmakla kalmayıp Ortadoğu’da kilit roldeki ülkelerden biri. Dolayısıyla aramızdaki işbirliği tüm bölge açısından önem arz ediyor.”

Erdoğan ayrıca aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de olduğu liderlerle bir araya gelip görüşme yaptı.

ALÇAKÇA BİR SALDIRI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da X hesabından yaptığı açıklamada “TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır” dedi. Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

“Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

DÜNYADAN TÜRKİYE’YE DESTEK

- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek “Mesajım net: NATO, Türkiye’nin yanında” dedi. Rutte, “Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

BM’DEN TERÖRE KINAMA

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınadı.

ABD: Türkiye’nin Yanındayız

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken mesajında “Amerika Birleşik Devletleri, müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır” dedi.

- AB Türkiye Delegasyonu da “Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur” ifadesini kullandı.

- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X’ten yaptığı paylaşımda, “Ankara’dan gelen ölüm ve yaralanma haberleri karşısında şoka uğradım. Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve ortağımız Türkiye’nin yanında duruyoruz” açıklaması yaptı.

- KKTC, Ürdün, Filistin, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Azerbaycan ve Pakistan da destek mesajı verdi.