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Kazancı Yokuşu’nda 45 yıllık acı

#1 Mayıs#Kazancı Yokuşu#Anma
Kazancı Yokuşu’nda 45 yıllık acı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyesi bir grup, 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşu’nda dün karanfillerle andı.

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Grup üyeleri “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart açarak Gümüşsuyu’ndan Kazancı Yokuşu’na yürüdü. Grup üyeleri, 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybeden 34 kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında da 1 Mayıs 1977 yılında Taksim’de hayatın kaybedenlerin isimleri okundu.

Grup adına basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu, “Burada bundan tam 45 yıl önce 1 Mayıs 1977’de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmak için toplandık. Bu meydanda tam 45 yıldır bir anıyı yaşatıyoruz. 1 Mayıs 1977’de emeğin ve hürriyetin türküsünü söyleyen yüzbinler olarak buradaydık. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden, okullardan, üniversitelerden, sinema sektöründen gelmiştik” dedi. Yapılan açıklama sonrası 1 Mayıs 1977 günü Taksim’de ölenler için Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakıldı.

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#1 Mayıs#Kazancı Yokuşu#Anma

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