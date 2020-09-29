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ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden camdan çıkarıldı

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Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden camdan çıkarıldı
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Erzincan’da takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücü aracın ön camı kırılarak çıkartıldı.

Kaza, Erzincan’da Mimarsinan Mahallesi 1180 sokakta meydana geldi. 24 DV 783 plakalı otomobil ile 24 AAN 297 plakalı aracın çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araçların kavşakta çarpışması sonucunda 24 AAN 297 plakalı araç takla atarak bahçe duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri otomobilin ön canımı kırarak kazada yaralanan sürücüyü camdan çıkartıp, 112 ekiplerine teslim ettiler.
Yaralı vatandaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aracın tüp tankı fırladı

Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin tüp tankı kaldırıma fırladı. İtfaiye ekipleri tarafından bağlantıları kesilerek olası bir gaz kaçağının önüne geçildi. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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