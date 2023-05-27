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Kazada ölen polis memuru uğurlandı

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#Polis#Jandarma#Otopsi
Kazada ölen polis memuru uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Muğla’nın Ula ilçesinde önceki gün saat 15.30 sıralarında Yüksekokul Kavşağı’nda polis memuru Mustafa Pala yönetimindeki motosiklete, Ula Çevreyolu’nda seyir halindeyken, kavşaktan çıkan Ramazan Coşkun idaresindeki otomobil çarptı.

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Pala, yere düşüp kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, polis memuru Pala’nın öldüğü belirlendi. Pala’nın cesedi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Coşkun ise, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kazada ölen polis memuru uğurlandı

Mustafa Pala

MEMLEKETİ SİVAS’A GÖNDERİLDİ

polis memuru Pala için dün Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Pala’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde müdürlüğün bahçesine getirildi. Törende kardeşinin tabutuna sarılan ağabey Tayfun Pala ve eşi Sena Begüm Pala, gözyaşlarını tutamadı. Menteşe İlçe Müftüsü Hüseyin Kılınçarslan’ın duasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi. 

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#Polis#Jandarma#Otopsi

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