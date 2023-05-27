Kazada ölen polis memuru uğurlandı

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Pala, yere düşüp kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, polis memuru Pala’nın öldüğü belirlendi. Pala’nın cesedi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Coşkun ise, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Mustafa Pala

MEMLEKETİ SİVAS’A GÖNDERİLDİ

polis memuru Pala için dün Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Pala’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde müdürlüğün bahçesine getirildi. Törende kardeşinin tabutuna sarılan ağabey Tayfun Pala ve eşi Sena Begüm Pala, gözyaşlarını tutamadı. Menteşe İlçe Müftüsü Hüseyin Kılınçarslan’ın duasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi.