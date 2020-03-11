Kazada ölen öğretmenin okulunda yas

Çardak ilçe çıkışı yakınlarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Denizli’den Afyonkarahisar yönüne giden Mustafa Gökhan Göçtü yönetimindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göçtü’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Tarih öğretmeni Mustafa Gökhan Göçtü’nün görev yaptığı Çay Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulda yas ilan edildi. Okul Müdürü Dursun Ali Öztürk, "Okulumuzun tarih öğretmeni Mustafa Gökhan Göçtü’nün trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendim. Mesai arkadaşlarına ve öğrencilerine bu haberi duyurdum. Okulumuz bir anda matem havasına büründü. İnanamamıştık. Çalışkan, dürüst, cana yakın bir öğretmendi. Çok üzüldük. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acımız büyük" dedi.