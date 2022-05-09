Kazada ölen genç müzisyene acı veda

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Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazada, ticari araçtaki İzzet Öz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İzzet Öz'ün cenazesi bugün Laal Paşa Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Belediye Başkanı Volkan Şeker, Öz'ün ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı. İlçedeki bir müzik grubunun solisti olan Öz, kılınan cenaze namazının ardından Eski Mut Mezarlığı'nda toprağa verildi.