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Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

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Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı
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KONYA'da, ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala (38), son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız (47) ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan kamyon şoföre Hasan İ.’nin (60) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ışık ihlali yapan Hasan İ., yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyonla, Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki Ali Yıldız yaralanırken, annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin kavşaktaki trafik ışıklarında beklediği sırada, kamyonun hızla geçtiği ve o sırada hafif ticari araca çarptığı görüldü.

ANNE VE KIZI DEFNEDİLDİ

Kazada yaralanan Ali Yıldız, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yaşamını yitiren anne Fatma Yıldız ile kızı Emine Pala'nın cenazesi de merkez Karatay İlçesi İstiklal Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına defnedildi. Yaşamını yitiren Fatma Yıldız'ın kanser tedavisi gördüğü ve sürücü Ali Yıldız'ın annesini hastaneye muayeneye götürdüğü, ilaçlarını yazdırdıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

KAMYON ŞOFÖRÜ: SARI YANIYORDU

Kazanın ardından kamyonunu terk ederek kaçan ve kısa süre yakalanan sürücü Hasan İ.’nin de bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hasan İ.’nin ilk ifadesinde ''Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi.

Hafriyat kamyonu, hafif ticari araca çarptı anne ve kızı öldü
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