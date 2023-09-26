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Kazada karnındaki ikizlerini kaybetmişti... Genç kadın yaşam savaşı veriyor

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#Mardin#Kaza#Esra Alpaydın
Kazada karnındaki ikizlerini kaybetmişti... Genç kadın yaşam savaşı veriyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 16:31

Mardin’de, hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Esra Alpaydın’ın (28) karnındaki 2 aylık ikiz bebeklerini kaybettiği, yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği bildirildi.

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Kaza, 22 Eylül’de Dargeçit- Midyat kara yolu Barıştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.D. yönetimindeki 06 TM 469 plakalı hafif ticari araç ile K.A. yönetimindeki 34 FFV 703 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan ve 2 aylık ikizlere hamile olan Esra Alpaydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Esra Alpaydın, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. 10 ay önce evlenen Alpaydın’ın karnındaki 2 aylık ikiz bebeklerini kaybettiği, yoğun bakımda uyutulduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü bildirildi. (DHA)

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#Mardin#Kaza#Esra Alpaydın

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