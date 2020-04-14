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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Kazada hurdaya dönen otomobilinden yara almadan çıktı

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Kazada hurdaya dönen otomobilinden yara almadan çıktı
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ANTALYA'da yol kenarında duran Recep Tosun'un otomobiline, Emrah Kara'nın kullandığı kamyonet çarptı. Hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan sürücü Recep Tosun'un, 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi.;

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 07 DJC 83 plakalı otomobiliyle bulvar üzerinde seyir halindeki Recep Tosun, bir arkadaşını almak için yol kenarında durdu. Aynı güzergahta seyir halinde olan Emrah Kara yönetimindeki 07 ZT 559 plakalı kamyonet, bulvar üzerinde duran Tosun'un otomobiline çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 5 metre ileride durdu. Araçta bulunan Tosun ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın etkisiyle Kara'nın baygınlık geçirdiğini gören çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı Kara'yı yakında bulunan bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan sürücü Recep Tosun'un, 1.64 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el konulan Tosun polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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