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Kazada hayatını kaybetmişti! Zafer Partili Ceren Gürkan son yolculuğuna uğurlandı

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#ANKARA#Ceren Gürkan#Trafik Kazası
Kazada hayatını kaybetmişti Zafer Partili Ceren Gürkan son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 15:50

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden Zafer Partisi'nde basın danışmanı ve 14 Mayıs'taki seçimde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan (29), son yolculuğuna uğurlandı.

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Etimesgut'ta çevre yolunda 18 Mayıs günü, Özcan Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki çekiciye çarptı. Kazada Ceren Gürkan hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Özcan Y. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 2,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ceren Gürkan için Çankaya ilçesindeki Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan İsmet Oğultürk Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Kazada hayatını kaybetmişti Zafer Partili Ceren Gürkan son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Gürkan’ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Zafer Partililer de katıldı. Gürkan'ın tabutunun üzerine duvak örtüldü. Funda Gürkan, kızının tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybetmişti Zafer Partili Ceren Gürkan son yolculuğuna uğurlandı

Güçlükle ayakta duran Funda Gürkan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ceren Gürkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Kazada hayatını kaybetmişti Zafer Partili Ceren Gürkan son yolculuğuna uğurlandı

 

 

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#ANKARA#Ceren Gürkan#Trafik Kazası

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