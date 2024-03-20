Kaza yaptı, sabıka kaydıyla gözdağı verdi! '50 dosyam var' diyerek sürücünün üzerine yürüdü

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Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.

Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerden birinin "Benim 50 tane dosyam var ona göre" diyerek ceketini çıkardığı ve diğer sürücünün üzerine yürüdüğü sırada vatandaşların araya girdiği anlar görülüyor.

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