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Kaza yaptı, sabıka kaydıyla gözdağı verdi! '50 dosyam var' diyerek sürücünün üzerine yürüdü

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 10:07

Şişli’de kaza yapan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, "50 tane dosyam var" diyen sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.

Kaza yaptı, sabıka kaydıyla gözdağı verdi 50 dosyam var diyerek sürücünün üzerine yürüdü

Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza yaptı, sabıka kaydıyla gözdağı verdi 50 dosyam var diyerek sürücünün üzerine yürüdü

Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerden birinin "Benim 50 tane dosyam var ona göre" diyerek ceketini çıkardığı ve diğer sürücünün üzerine yürüdüğü sırada vatandaşların araya girdiği anlar görülüyor.

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Kaza yaptı, sabıka kaydıyla gözdağı verdi 50 dosyam var diyerek sürücünün üzerine yürüdü

 

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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