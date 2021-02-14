Kaza yapan ambulanstan hayata merhaba

Kaza sonucu otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ambulansta bulunan Suriye asıllı anne adayı Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tuttu. Ambulanstaki ebe Leyla Hızarcı ise annenin sancısının artması üzerine ambulans içinde doğum yaptırdı.

Bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından başka bir ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulansta doğum yapan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.