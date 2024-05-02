Kaza şehitlerine veda

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Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol sahasında önceki gün devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli timin bulunduğu aracın devrilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) şehit oldu.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI

Şehit Mustafa Şen’in cenazesi dün Manavgat’ın Çakış Mahallesi’ndeki evinin önüne helallik almak için getirildi. Ardından da evin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törende doğum gününde oğlunu toprağa veren anne Ayşe Şen, “Kıyamadım, doyamadım bebeğim” diyerek gözyaşı döktü. Şen’in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş için de Hatay’ın Payas ilçesindeki Payas Asri Mezarlığı Şehitlik Camisi’nde tören düzenlendi. Törende anne Şule Ertaş, “Bir tanecik evladımdı, onu da verdim” dedi. Şehidin cenazesi namazın ardından toprağa verildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehitlerin ailelerine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. (DHA)

ATEŞ NEVŞEHİR’E DÜŞTÜ

IRAK’ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekat Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın üzerine bulunduğu mevzide yıldırım düştü. Toktaş, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir'de yaşayan ailesine, Vali Ali Fidan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın ve Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından verildi. Toktaş Ailesi’nin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Toktaş'ın 5 yıldır görev yaptığı, bekar ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

27 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, bugün öğle vakti merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek. (ANKARA)

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Şehit Astsubay Çavuş Mustafa Şen’in annesi Ayşe Şen’e kadın komutanlar destek verdi.

TERSANEDE ŞEHİT OLDU

KOCAELİ’de tersanede geçirdiği kazada yaralanarak, 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy (24), Kütahya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Rıdvan Gürsoy

Şehit Gürsoy için dün memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Gürsoy, kılınan cenaze namazının ardından Balıköy Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)