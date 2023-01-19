Kaza şehitleri uğurlandı... Doğmamış bebeğiyle veda etti

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Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk (32) için Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile üst düzey askeri yetkileler ve şehidin yakınları katıldı. Cenazede anne Güllü Salko, baba Mahmut Öztürk ile şehit Eren Öztürk'ün eşi Teslime Öztürk güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verildi.

DAYISI DA ŞEHİT

Şehit Uzman Çavuş Yasin Eroğlu (30) için de Kabasakal Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Bakan Soylu ve Sarıeroğlu ile diğer yetkililerin de hazır bulunduğu cenazede anne Hatice, baba Hasan ile şehidin eşi Anzilha Eroğlu ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eroğlu’nun eşinin hamile olduğu ve polis dayısı Mustafa Gültepe’nin de 1979 yılında Muş’ta 2 aile arasındaki silahlı çatışmada şehit olduğu öğrenildi.