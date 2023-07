Kaza değil cinayet! Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı

Haberin Devamı

İstanbul’un dört bir yanından gelen bisikletliler her gün saat 05.30’da buluşup Bostancı Sahili’nde antreman yapıyordu. Bir grup bisikletli buluşma yerinde beklerken yanlarından hızla bir otomobil geçti, birkaç saniye sonra da fren ve çarpma sesi duyuldu. Otomobil yolun karşısına geçip arkadaşlarıyla buluşmaya giden bisiklet atölyesi sahibi, 25 yıllık profesyonel bisikletçi Doğanay Güzelgün’e (55) çarpmıştı. Güzelgün hayatını kaybederken sürücü otomobili bırakıp kaçtı. Otomobilin içinde kalan genç kadın, sürücüyü tanımadığını, sadece adını bildiğini iddia etti. Otomobilin içerisinde 1.2 gram da uyuşturucu bulundu. İddiaya göre, olay sırasında otomobili Temel Ünlü kullanıyordu ancak yerine Mehmet Can Ç. karakola giderek teslim oldu. Güzelgün’ün hayatını kaybetmesinin ardından Mehmet Can Ç.’nin aracı kullanan kişinin Temel Ünlü olduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet Can Ç.’nin yanı sıra olay anında araçta bulunan Ceren K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine getirilen Ceren K. ve Mehmet Can Ç. savcılıkta ifade verdi. Mehmet Can Ç. “Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi. Bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim” dedi. Ceren K. ise Mehmet Can Ç. isimli şahsı tanımıyorum. Temel aracı kullanırken aşırı alkollüydü ve uyuşturucu madde kullanmıştı” ifadelerini kullandı. Ceren K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Mehmet Can Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gerçek sürücü Temel Ünlü ise aranıyor.

Temel Ünlü

‘BAŞKASI ÜSTLENDİ’

Olaya tanık olan bisikletçilerden Sinem Sayar, “Araca baktığımda bir kadın gördüm ve yanında bekledim. Arabanın içinde çokça uyuşturucu madde bulunuyordu. Yarım saat sonra başka biri geldi ve cinayeti üstlendi, o kişi Doğanay abiye çarpan kişi değildi” dedi.