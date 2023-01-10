Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaz Dağları’ndaki örtü yangını kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Kaz Dağları#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 10:44

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda yaklaşık 11 saattir devam eden örtü yangını kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan içindeki 80 hektar örtü alanı yanarak küle döndü.

Haberin Devamı

Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler köyü arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde dün akşam saat 23.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Örtü yangınını kontrol altına almak için çevre illerden takviye ekipler geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda yaklaşık 11 saattir devam eden örtü yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan içindeki 80 hektar örtü alanı küle döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Kaz Dağları#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin
10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020