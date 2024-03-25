Kayserispor başkanı elektrikli bisiklete çarptı

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Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim M. hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü Ali Çamlı emniyete götürüldü. İbrahim M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim M.’nin cenazesinin bugün otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Suriye’nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.