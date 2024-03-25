×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayserispor başkanı elektrikli bisiklete çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Ali Çamlı#Kaza
Kayserispor başkanı elektrikli bisiklete çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

Kayseri’de dün saat 17.00 sıralarında Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı’nda Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip Suriye uyruklu İbrahim M. (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Haberin Devamı

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayserispor başkanı elektrikli bisiklete çarptı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim M. hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü Ali Çamlı emniyete götürüldü. İbrahim M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim M.’nin cenazesinin bugün otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Suriye’nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Ali Çamlı#Kaza

BAKMADAN GEÇME!