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KAYSERİ (AA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kayseri'de silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama" gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik kent merkezindeki farklı adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ç, M.A, A.B, Ö.T, A.Ö, T.G, Ö.H. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli adliyeye götürüldü.
Polis ekiplerince, örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 8 zanlı dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, ikametlerinde uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, mermi, çok sayıda senet ve çek ele geçirilmişti.

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