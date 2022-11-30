Kayseri'deki faili meçhul cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Alefli köyünde 9 Eylül 2005 tarihinde meydana gelen olayda, hayvan otlatmak için evinden ayrılan Seyfettin Arıcı (57), tüfekle vurularak öldürülmüş, ancak katil zanlısı bulunamamıştı. Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyfettin Arıcı'nın öldürülmesi olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, cinayeti Arıcı ile aynı köyde yaşayan S.D.'nin (54) işlediğini tespit etti. S.D., Alefli köyünde gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi.

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Şüpheli S.D. ile Seyfettin Arıcı arasında husumet bulunduğu, olay tarihinde yanına tüfek alarak evinden ayrılan S.D.'nin karşılaştığı Seyfettin Arıcı'yı öldürdüğü, cinayetin ardından tüfeği imha ettiği bildirildi.

S.D., tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.