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Kayseri'deki faili meçhul cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı

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#Kocaeli#Cinayet#Seyfettin Arıcı
Kayserideki faili meçhul cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 19:44

Kocaeli'nde 17 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet polis ekiplerince aydınlatıldı. Gözaltına alınan ve ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Alefli köyünde 9 Eylül 2005 tarihinde meydana gelen olayda, hayvan otlatmak için evinden ayrılan Seyfettin Arıcı (57), tüfekle vurularak öldürülmüş, ancak katil zanlısı bulunamamıştı. Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyfettin Arıcı'nın öldürülmesi olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayserideki faili meçhul cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, cinayeti Arıcı ile aynı köyde yaşayan S.D.'nin (54) işlediğini tespit etti. S.D., Alefli köyünde gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi.

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Şüpheli S.D. ile Seyfettin Arıcı arasında husumet bulunduğu, olay tarihinde yanına tüfek alarak evinden ayrılan S.D.'nin karşılaştığı Seyfettin Arıcı'yı öldürdüğü, cinayetin ardından tüfeği imha ettiği bildirildi.

S.D., tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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#Kocaeli#Cinayet#Seyfettin Arıcı

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