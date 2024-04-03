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Kayseri'de zincirleme kazada 1'i ağır 10 işçi yaralandı

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#Trafik Kazası#Kayseri#Servis
Kayseride zincirleme kazada 1i ağır 10 işçi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 10:42

Kayseri'de, 2 işçi servisi ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada,1'i ağır, 10 işçi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 ACK 684 plakalı minibüs, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi götürürken arızalandı. Aynı fabrikaya ait 38 R 1649 plakalı servis aracı, işçileri almak için bölgeye gitti. Bu sırada aynı yöne giden 58 FF 819 plakalı kamyon, servis minibüslerine çarptı. Kazada,1'i ağır 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Kayseri#Servis

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