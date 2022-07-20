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Kayseri'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1'i ağır 17 yaralı

#Kayseri#Trafik#Kaza

Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Malatya Karayolu Kamber Mevkii'nde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a giden 34 DY 6530 plakalı Metro Turizm'e ait Setra marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Bir süre sürüklenen otobüs toprak birikintisine çarparak durdu.

Kazada muavin ağır yaralanırken, 16 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Trafik#Kaza

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