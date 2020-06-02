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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedaviye alındı

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Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedaviye alındı
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KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hayvanat bahçesine götürülerek tedaviye alındı.

Yahyalı ilçesinde boş arazide yaralı bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kanatlarından yaralanan şahinler, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Şahinler, burada veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Şahinlerin, tedavi sürecindan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

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