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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Kayseri'de yakalanmıştı! Fotoğrafları ortaya çıktı

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Kayseri'de yakalanmıştı! Fotoğrafları ortaya çıktı

Kayseri'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu Suriye uyruklu kadının örgütte çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı. Afrin doğumlu olan 'Dilan' kod adlı L.H.Ö'nün örgüte 1998 yılında katılarak, uzun yıllar hizmet ettiği belirlendi. 2004 yılına kadar Kandil'de bölge sorumlusu olan L.H.Ö.'nün ardından Suriye'de çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu L.H.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde olduğu saptanan L.H.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan L.H.Ö.'nün örgüt ile bağlantıları ortaya çıktı.

Kayseride yakalanmıştı Fotoğrafları ortaya çıktı


Afrin doğumlu olan 'Dilan' kod adlı L.H.Ö'nün örgüte 1998 yılında katılarak, uzun yıllar hizmet ettiği belirlendi. 2004 yılına kadar Kandil'de bölge sorumlusu olan L.H.Ö.'nün ardından Suriye'de çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği tespit edildi. 2017 yılında kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kadın teröristin Kayseri'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polis ekiplerinin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt fotoğrafları ortaya çıktı.

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Teröristin örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. L.H.Ö.'nün ifadesinde ise, iddia edilen suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

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