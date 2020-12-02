MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
GeriGündem Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Talas ve Melikgazi ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Bu kapsamda girilen 2 evde yapılan aramalarda toplam 184,25 gram metamfetamin, 1,8 gram bonzai ve tabanca ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ise, bonzai, tabanca, uyuşturucu paketleme eşyaları, kama ve kılıç ele geçirildi. 3 olayla ilgili İ.A., R.D., M.B. ve F.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle