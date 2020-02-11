KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:32,
Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla yaptığı çalışmada, Suriye uyruklu Züveyr A. ile Ali A.'nın Suriye'de örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Polis sabah saatlerinde operasyonda, 2 şüpheliyi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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