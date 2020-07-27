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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Kayseri'de telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

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Kayseri'de telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
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KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları D.Ç.'yi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden B.S. tutuklandı, N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Temmuz'da ilçeye bağlı Hamurcu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 şüpheli D.Ç.'yi arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, isminin terör örgütü listesinden çıkarılması için para istedi. Dolandırıcılara inanan ve teklifi kabul eden D.Ç., eve gelen 2 şüpheliye 2 tam altın, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, 1 gram altın, 5 bin 500 TL para ve 180 euro verdi. Olaydan sonra dolandırıldığını fark eden D.Ç., jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin B.S. ve N.C. olduğu tespit edildi.

2 şüpheli kaldıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.S. tutuklanırken, N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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