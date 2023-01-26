Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de şüpheli ölüm: İkaz lambaları yanan otomobilde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Şüpheli Ölüm#Hikmet İmamoğlu
Kayseride şüpheli ölüm: İkaz lambaları yanan otomobilde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 03:35

Kayseri'de Hikmet İmamoğlu (51), yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran otomobilin arka koltuklarında ölü olarak bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendirmek için seyir halinde olan polis ekipleri, yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran 38 DF 123 plakalı otomobili fark etti. Durumundan şüphelendikleri otomobilin yanına gelen ekipler, arka koltukta hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu gördü.

Kayseride şüpheli ölüm: İkaz lambaları yanan otomobilde ölü bulundu

İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, arka koltukta yatan ve isminin Hikmet İmamoğlu olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İmamoğlu'nun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Şüpheli Ölüm#Hikmet İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor

Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma