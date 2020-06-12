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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Kayseri’de sağanak yağış sele neden oldu

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Kayseri’de sağanak yağış sele neden oldu
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.

İlçeye bağlı Derebağ mevki'inde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı oldu. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, ilçede bulunan dere yatakları taşarak mahallelerde ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri de vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, etkili olan dolu yağışı bazı yerleri beyaza bürüdü.

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