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Melih KAMIŞ-Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ,(DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Kayseri'de ramazan öncesi alışveriş yoğunluğu

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Kayseri'de ramazan öncesi alışveriş yoğunluğu

KAYSERİ'de ramazan ayı öncesi şehrin işlek cadde ve sokaklarında alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Kayseride ramazan öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de ramazan ayı öncesi Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri yoğunluk üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı. Alışveriş yapan vatandaşların hurma, pastırma ve sucuğa ilgi gösterdikleri görüldü. Zabıta ekipleri ise, iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ramazan alışverişi yapan Melike İmece, "Şehrimize özgü vazgeçilmezimiz olan sucuk ve pastırma aldım. Herkes sanırım aynı şeyi düşünüyor. Alışverişimizi son güne bıraktık. Ramazan ayı vatana millete mübarek olsun. Bir an önce pandeminin bitmesini istiyoruz" dedi.

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