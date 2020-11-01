MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de pompalı dehşeti! 2 kişi yaralandı
GeriGündem Kayseri'de pompalı dehşeti! 2 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf AĞAŞE/ KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 23:50 | Son Güncelleme:

Kayseri'de pompalı dehşeti! 2 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de pompalı dehşeti! 2 kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 arkadaş pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak’ta meydana geldi. Üzerlerinde siyah kıyafet bulunan kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre husumetli oldukları Muhammed K. (21) ve Serhat B.’ye (18) ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay ylerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Görgü tanıkların ifadesini alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle