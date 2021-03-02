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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 23:30 | Son Güncelleme:

Kayseri'de polisten kaçan şüphelilerin aracında uyuşturucu çıktı

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Kayseri'de polisten kaçan şüphelilerin aracında uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 06 CDM 761plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık 10 kilometre sonra Kocasinan Bulvarı'nda kıstırılan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden biri hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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