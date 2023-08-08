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Kayseri'de pazarda silahlı saldırıda iki yaralı

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#Kayseri#Polis#Silah
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 16:29

Kayseri'de Harun K. ve İbrahim E., aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde esnaf olan Harun K. ve İbrahim E., aralarında husumet olduğu iddia edilen Abdullah T. ve Kerem T. tarafından otomobillerinden tabancayla ateş açılmasıyla yaralandı.

Kayseride pazarda silahlı saldırıda iki yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, başından ve bacağından yaralandığı belirlenen pazarcılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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#Kayseri#Polis#Silah

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