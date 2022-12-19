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Kayseri'de parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkence! Gözaltına alındı

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#Kayseri#Kocasinan#Hayvana Şiddet
Kayseride parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkence Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 15:33

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, parkta köpeğe sopayla vurarak, yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, 17 Aralık'ta General Emir Mahallesi’ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı.

Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseride parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkence Gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü.

Kayseride parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkence Gözaltına alındı

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#Kayseri#Kocasinan#Hayvana Şiddet

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