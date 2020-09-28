Kayseri’de öğrencilere uygulamalı sağlık eğitimi

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde imzalanan protokol kapsamında Melikgazi ilçesi Besime Özderici İlkokulu’nda yapılan uygulamalı sağlık eğitimine, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Eğitimde sağlık görevlilerince, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine koronavirüs salgınıyla ilgili bilgiler verildi. Öğrencilere özellikle hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli. Onların sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi aldık. Bakanlığımızın Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol neticesinde öğrencilerimize uygulamalı sağlık eğitimi vereceğiz. Geçtiğimiz hafta bir gün gelen öğrencilerimiz bu hafta iki gün gelecek. Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi bizim için çok önemli" dedi.