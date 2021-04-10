Kayseri'de nisan karı

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı. Polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürdü. Belediye görevlileri ise kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

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