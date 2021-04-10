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Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Kayseri'de nisan karı

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Kayseri'de nisan karı

KAYSERİ, nisan ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı.

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı. Polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürdü. Belediye görevlileri ise kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Kayseride nisan karı

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