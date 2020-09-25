Kayseri'de maskesiz gezen kişiye para cezası uygulandı
Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimde, sokakta maskesiz gezen kişiye para cezası yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde, Kovid-19 tedbirlerine, maske kullanımına, mesafe ve temizliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Ekipler, maske takmayan M.H.O. isimli kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Polise maske takmamanın cezasını soran M.H.O, "Yemek yedik. Yazık günah" dedi.
M.H.O'ya maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle